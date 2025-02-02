Дюрант — об обмене Дончича: если Луку могут обменять, значит, никто не застрахован

36-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на позиции лёгкого форварда, Кевин Дюрант высказался об обмене защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Невероятно. Никогда бы не подумал, что Луку Дончича обменяют в таком возрасте и посреди сезона. НБА — это реально дикая лига. Если его могут обменять, значит, никто не застрахован. Игроков постоянно держат на поводке — от них требуют лояльности и преданности клубу. Но вот клубы почему-то не несут такой же ответственности перед игроками.

У организаций, видимо, появляется побольше смелости на такие шаги. Когда видишь, как кто-то обменивает игрока такого уровня, это уже что-то. Это, наверное, самый крупный обмен, который я видел за все годы, что слежу за лигой или играю в ней. Это просто безумие. И теперь у других команд может появиться та же уверенность — «Да к чёрту! Если не работает, скину парочку своих топов!» — сказал Дюрант после игры с «Портленд Трэйл Блэйзерс», закончившейся поражением «Финикса» со счётом 107:128.