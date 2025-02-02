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Дюрант — об обмене Дончича: если Луку могут обменять, значит, никто не застрахован

Дюрант — об обмене Дончича: если Луку могут обменять, значит, никто не застрахован
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36-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на позиции лёгкого форварда, Кевин Дюрант высказался об обмене защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Невероятно. Никогда бы не подумал, что Луку Дончича обменяют в таком возрасте и посреди сезона. НБА — это реально дикая лига. Если его могут обменять, значит, никто не застрахован. Игроков постоянно держат на поводке — от них требуют лояльности и преданности клубу. Но вот клубы почему-то не несут такой же ответственности перед игроками.

У организаций, видимо, появляется побольше смелости на такие шаги. Когда видишь, как кто-то обменивает игрока такого уровня, это уже что-то. Это, наверное, самый крупный обмен, который я видел за все годы, что слежу за лигой или играю в ней. Это просто безумие. И теперь у других команд может появиться та же уверенность — «Да к чёрту! Если не работает, скину парочку своих топов!» — сказал Дюрант после игры с «Портленд Трэйл Блэйзерс», закончившейся поражением «Финикса» со счётом 107:128.

НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
127 : 108
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 24, Грант - 20, Камара - 18, Саймонс - 16, Шарп - 16, Хендерсон - 13, Авдия - 10, Макгауэнс - 4, Клингэн - 2, Мюррэй - 2, Рит - 2, Бэнтон, Рупер, Уокер, Уильямс
Финикс Санз: Букер - 37, Дюрант - 22, Бил - 13, Джонс - 9, Ли - 7, О'Нил - 5, Аллен - 3, Моррис - 3, Данн - 2, Игодаро - 2, Бол - 2, Пламли - 2, Ричардс - 1, Гиллеспи, Нуркич
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