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Инсайдер — об обмене Дэвис — Дончич: взяли 25-летнего игрока вместо 31-летнего

Инсайдер — об обмене Дэвис — Дончич: взяли 25-летнего игрока вместо 31-летнего
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст порассуждал об обмене Энтони Дэвиса из «Лос-Анджелес Лейкерс» на Луку Дончича из «Даллас Маверикс».

«Я не думаю, что «Лейкерс» хотели этого обмена. По-моему, из Далласа позвонили и спросили: «Вы хотите Луку Дончича?» И они сказали: «25-летний парень? Который потенциально является многократным MVP? Да, мы возьмём его в «Лос-Анджелес Лейкерс» прямо сейчас!»

Они поменяли 31-летнего игрока на 25-летнего. Я думаю, для них это не проблема. Это феноменальная ситуация. Я никогда раньше не видел ничего подобного», — приводит слова Уиндхорста издание Sports Illustrated.

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