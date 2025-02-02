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ЦСКА — Зенит, результат матча 2 февраля, счет 66:79, Единая лига ВТБ 2024-2025

ЦСКА уступил «Зениту» в матче Единой лиги
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2 февраля на арене «Мегаспорт» в Москве прошёл очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Московские баскетболисты уступили санкт-петербургским со счётом 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

Лучшим игроком в составе армейцев стал Мело Тримбл, на счету которого 21 очко, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и пять потерь.

Наибольшую результативность в составе санкт-петербургского клуба продемонстрировал Трент Фрейзер, набравший 27 очков, сделавший две передачи и два перехвата. У вернувшегося в российский чемпионат Алексея Шведа девять очков (один реализованный трёхочковый бросок при шести попытках), два подбора, шесть передач, один перехват при четырёх потерях.

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