ЦСКА уступил «Зениту» в матче Единой лиги

2 февраля на арене «Мегаспорт» в Москве прошёл очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Московские баскетболисты уступили санкт-петербургским со счётом 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23).

Лучшим игроком в составе армейцев стал Мело Тримбл, на счету которого 21 очко, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и пять потерь.

Наибольшую результативность в составе санкт-петербургского клуба продемонстрировал Трент Фрейзер, набравший 27 очков, сделавший две передачи и два перехвата. У вернувшегося в российский чемпионат Алексея Шведа девять очков (один реализованный трёхочковый бросок при шести попытках), два подбора, шесть передач, один перехват при четырёх потерях.