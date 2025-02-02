Андрей Кириленко и Сергей Моня посетили матч ЦСКА — «Зенит»

Легендарный российский баскетболист, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко и действующий глава Департамента национальных и резервных сборных команд России Сергей Моня посетили центральный матч тура в Единой лиге ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Армейцы уступили «Зениту» со счётом 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23).

Кириленко и Моня на игре ЦСКА — «Зенит» Фото: Кадр из трансляции

После сегодняшней игры ситуация в турнирной таблице Единой лиги в сезоне-2024/2025 выглядит следующим образом — сразу у трёх команд на вершине одинаковое соотношение выигранных и проигранных матчей. ЦСКА, «Зенит» и УНИКС имеют по 24 победы и по пять поражений.