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Звёздный защитник «Зенита» обновил свой личный рекорд результативности в матче с ЦСКА

Звёздный защитник «Зенита» обновил свой личный рекорд результативности в матче с ЦСКА
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26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника за баскетбольный клуб «Зенит», Трент Фрейзер обновил свой личный рекорд результативности в матче с ЦСКА, завершившемся поражением армейцев со счётом 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

Трент Фрейзер стал лучшим игроком встречи, записав на свой счёт 27 очков, сделав две передачи и два перехвата. Американский защитник реализовал три трёхочковых броска при восьми попытках, пять из девяти двухочковых и восемь из восьми штрафных бросков.

После сегодняшней игры ситуация в турнирной таблице Единой лиги в сезоне-2024/2025 выглядит следующим образом — сразу у трёх команд на вершине одинаковое соотношение выигранных и проигранных матчей. ЦСКА, «Зенит» и УНИКС имеют по 24 победы и по пять поражений.

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