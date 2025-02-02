Звёздный защитник «Зенита» обновил свой личный рекорд результативности в матче с ЦСКА

26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника за баскетбольный клуб «Зенит», Трент Фрейзер обновил свой личный рекорд результативности в матче с ЦСКА, завершившемся поражением армейцев со счётом 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23).

Трент Фрейзер стал лучшим игроком встречи, записав на свой счёт 27 очков, сделав две передачи и два перехвата. Американский защитник реализовал три трёхочковых броска при восьми попытках, пять из девяти двухочковых и восемь из восьми штрафных бросков.

После сегодняшней игры ситуация в турнирной таблице Единой лиги в сезоне-2024/2025 выглядит следующим образом — сразу у трёх команд на вершине одинаковое соотношение выигранных и проигранных матчей. ЦСКА, «Зенит» и УНИКС имеют по 24 победы и по пять поражений.