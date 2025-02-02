«Енисей» проиграл «Уралмашу» с разницей в четыре очка в Единой лиге

2 февраля в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный «Енисей» и «Уралмаш». Хозяева площадки уступили екатеринбургским баскетболистам со счётом 86:90 (25:24; 27:27; 12:15; 22:24).

Лучшим игроком у красноярцев стал Виктор Сандерс, набравший по ходу матча 30 очков, сделавший два подбора, три передачи, два перехвата при двух потерях.

В составе «Уралмаша» наибольшую результативность продемонстрировал Хэйден Далтон, на счету которого 32 очка, семь подборов и три передачи.

Ранее в центральном матче тура московский ЦСКА уступил санкт-петербургскому «Зениту».