«Енисей» проиграл «Уралмашу» с разницей в четыре очка в Единой лиге
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2 февраля в Красноярске на стадионе «Арена-Север» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились местный «Енисей» и «Уралмаш». Хозяева площадки уступили екатеринбургским баскетболистам со счётом 86:90 (25:24; 27:27; 12:15; 22:24).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 90
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Сандерс, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Заворотний, Загретдинов, Близнюк
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Акрамов, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Балашов, Далтон, Нэльсон
Лучшим игроком у красноярцев стал Виктор Сандерс, набравший по ходу матча 30 очков, сделавший два подбора, три передачи, два перехвата при двух потерях.
В составе «Уралмаша» наибольшую результативность продемонстрировал Хэйден Далтон, на счету которого 32 очка, семь подборов и три передачи.
Ранее в центральном матче тура московский ЦСКА уступил санкт-петербургскому «Зениту».
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