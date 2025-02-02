Сергей Иванов назвал игру ЦСКА в матче с «Зенитом» худшей в сезоне Единой лиги

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказался о центральном матче тура в Единой лиге ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Армейцы уступили «Зениту» со счётом 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23).

«Это была не очень зрелищная игра, особенно по сравнению с матчем ЦСКА — «Локомотив-Кубань». «Зенит» играл неплохо, в свою силу, а ЦСКА провёл свой худший матч в сезоне», — приводит слова Иванова ТАСС.

После сегодняшней игры ситуация в турнирной таблице Единой лиги в сезоне-2024/2025 выглядит следующим образом — сразу у трёх команд на вершине одинаковое соотношение выигранных и проигранных матчей. ЦСКА, «Зенит» и УНИКС имеют по 24 победы и по пять поражений.