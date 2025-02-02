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Тренер «Зенита» Паскуаль объяснил, как удалось обыграть ЦСКА

Тренер «Зенита» Паскуаль объяснил, как удалось обыграть ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги встречи с московским ЦСКА, завершившейся победой петербуржцев со счётом 79:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Прежде всего, скажу, что здорово играть перед 10 тыс. болельщиков, это очень хорошо для российского баскетбола, и я поздравляю ЦСКА с тем, что клуб сделал это возможным. Что касается игры, мы отлично оборонялись на протяжении всего матча, за исключением начала третьей четверти. Недовольным можно быть разве что подборами на своём щите.

В нападении всё было хорошо, кроме начала четвёртой четверти, когда мы как будто перестали играть. Но затем пришли в себя и вернули контроль. Когда ЦСКА сравнял счёт, то это типичная ситуация. Мы сумели дважды хорошо отзащищаться, убежать в отрывы, набрали четыре очка, и это помогло нам психологически», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после игры.

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