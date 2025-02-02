Тренер «Зенита» Паскуаль объяснил, как удалось обыграть ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги встречи с московским ЦСКА, завершившейся победой петербуржцев со счётом 79:66.

«Прежде всего, скажу, что здорово играть перед 10 тыс. болельщиков, это очень хорошо для российского баскетбола, и я поздравляю ЦСКА с тем, что клуб сделал это возможным. Что касается игры, мы отлично оборонялись на протяжении всего матча, за исключением начала третьей четверти. Недовольным можно быть разве что подборами на своём щите.

В нападении всё было хорошо, кроме начала четвёртой четверти, когда мы как будто перестали играть. Но затем пришли в себя и вернули контроль. Когда ЦСКА сравнял счёт, то это типичная ситуация. Мы сумели дважды хорошо отзащищаться, убежать в отрывы, набрали четыре очка, и это помогло нам психологически», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после игры.