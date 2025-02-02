Ухов сбивал Шведа, Паскуаль орал на судью. Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит»

2 февраля в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал петербургский «Зенит». Хозяева потерпели поражение со счётом 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23).

Самым результативным игроком в составе московской команды стал Мело Тримбл, в активе которого 21 очко. Также на его счету пять подборов, четыре передачи, два перехвата и пять потерь. У «Зенита» лучшим игроком стал Трент Фрейзер, набравший 27 очков, сделавший две передачи и два перехвата. Алексей Швед, недавно перешедший в петербургский клуб, набрал девять очков.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.