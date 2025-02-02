Инсайдер: в «Далласе» не были уверены, что максимальный контракт для Дончича — это хорошо

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что в «Даллас Маверикс» не были уверены в необходимости предоставлять Луке Дончичу максимальный контракт.

«Если у вас есть 25-летний игрок, с которым вы можете заключить контракт на пять лет за $ 350 млн долларов и который пять раз попадал в первую команду звёзд НБА, то вы попадаете в типичную ситуацию для истории НБА. В этом нет никакого стресса.

Но сегодняшнем интервью журналист Макмахон сообщил: в «Маверикс» не были уверены, что максимальный контракт для Дончича — это хорошая инвестиция. Шокирующее заявление. Просто представьте: они не были уверены, что заключение контракта с Лукой Дончичем на пять лет было разумным решением для их франшизы», — приводит слова Уиндхорста издание Sports Illustrated.