Тренер ЦСКА Пистиолис взял на себя ответственность за поражение от «Зенита»

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис взял ответственность на себя за проигранный матч Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 66:79.

«Поздравляю «Зенит», они победили заслуженно, потому что играли лучше нас. У нас были лишь некоторые моменты, когда мы выглядели командой, которой хотим быть. В целом соперники контролировали ход матча. Мы не были готовы психологически, и я беру ответственность за это на себя.

Снова благодарю болельщиков, которые решили провести время на баскетболе и создали отличную атмосферу… Алекса Аврамович получил травму в матче с «Уралмашем» и не тренировался с командой значительную часть недели. Мы хотели вернуть его в строй, чтобы он помог в этой важной встрече, но он, очевидно, выглядел сегодня ниже своих стандартов», — сказал Пистиолис на пресс-конференции после игры.