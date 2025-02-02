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Тренер ЦСКА Пистиолис взял на себя ответственность за поражение от «Зенита»

Тренер ЦСКА Пистиолис взял на себя ответственность за поражение от «Зенита»
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Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис взял ответственность на себя за проигранный матч Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 66:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Поздравляю «Зенит», они победили заслуженно, потому что играли лучше нас. У нас были лишь некоторые моменты, когда мы выглядели командой, которой хотим быть. В целом соперники контролировали ход матча. Мы не были готовы психологически, и я беру ответственность за это на себя.

Снова благодарю болельщиков, которые решили провести время на баскетболе и создали отличную атмосферу… Алекса Аврамович получил травму в матче с «Уралмашем» и не тренировался с командой значительную часть недели. Мы хотели вернуть его в строй, чтобы он помог в этой важной встрече, но он, очевидно, выглядел сегодня ниже своих стандартов», — сказал Пистиолис на пресс-конференции после игры.

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