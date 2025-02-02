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Пари Нижний Новгород — УНИКС. Прямая трансляция
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15:00 Мск
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Пари Нижний Новгород — УНИКС, результат матча 2 февраля 2025, счет 67:87, Единая лига ВТБ 2024-2025

УНИКС возглавил таблицу Единой лиги, разгромив «Пари Нижний Новгород» в выездном матче
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В воскресенье, 2 февраля, в Нижнем Новгороде завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный клуб «Пари НН» и казанский УНИКС. Хозяева площадки уступили баскетболистам УНИКСа со счётом 67:87 (18:23; 21:26; 17:22; 11:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 87
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 17, Хоменко - 11, Антипов - 11, Вольхин - 7, Бабурин - 7, Чадов - 6, Наталл - 3, Зоткин - 3, Захаров - 2, Семенченко, Шилохвостов
УНИКС: Тэйлор - 17, Найт - 14, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 11, Акун-Пёрселл - 9, Рейнольдс - 9, Комолов - 8, Бако - 5, Платунов - 3, Торопов, Илюк, Стуленков

Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Неманья Джуришич, набравший по ходу матча 17 очков, шесть подборов, четыре передачи, один перехват при двух потерях.

В составе казанцев отличился Тони Тэйлор, на счету которого также 17 очков. Лучшим же игроком УНИКСа стал Маркос Найт, набравший 14 очков, четыре подбора, семь передач и один перехват при одной потере.

По итогам встречи УНИКС возглавил турнирную таблицу Единой лиги в сезоне-2024/2025.

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