УНИКС возглавил таблицу Единой лиги, разгромив «Пари Нижний Новгород» в выездном матче

В воскресенье, 2 февраля, в Нижнем Новгороде завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный клуб «Пари НН» и казанский УНИКС. Хозяева площадки уступили баскетболистам УНИКСа со счётом 67:87 (18:23; 21:26; 17:22; 11:16).

Лучшим игроком в составе нижегородцев стал Неманья Джуришич, набравший по ходу матча 17 очков, шесть подборов, четыре передачи, один перехват при двух потерях.

В составе казанцев отличился Тони Тэйлор, на счету которого также 17 очков. Лучшим же игроком УНИКСа стал Маркос Найт, набравший 14 очков, четыре подбора, семь передач и один перехват при одной потере.

По итогам встречи УНИКС возглавил турнирную таблицу Единой лиги в сезоне-2024/2025.