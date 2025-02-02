Единая лига: результаты матчей 2 февраля
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В воскресенье, 2 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.
Результаты Единой лиги 2 февраля:
ЦСКА — «Зенит» — 66:79;
«Енисей» — «Уралмаш» — 86:90;
«Пари Нижний Новгород» — УНИКС — 67:87.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 90
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Сандерс, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Заворотний, Загретдинов, Близнюк
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Акрамов, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Балашов, Далтон, Нэльсон
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 87
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 17, Хоменко - 11, Антипов - 11, Вольхин - 7, Бабурин - 7, Чадов - 6, Наталл - 3, Зоткин - 3, Захаров - 2, Семенченко, Шилохвостов
УНИКС: Тэйлор - 17, Найт - 14, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 11, Акун-Пёрселл - 9, Рейнольдс - 9, Комолов - 8, Бако - 5, Платунов - 3, Торопов, Илюк, Стуленков
По итогам сегодняшнего игрового дня турнирную таблицу Единой лиги в сезоне-2024/2025 возглавил УНИКС. На счету казанцев 25 побед при пяти поражениях в 30 матчах. Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» располагаются ниже — у обоих коллективов по 24 победы при пяти поражениях в 29 играх.
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