Единая лига: результаты матчей 2 февраля

В воскресенье, 2 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.

Результаты Единой лиги 2 февраля:

ЦСКА — «Зенит» — 66:79;

«Енисей» — «Уралмаш» — 86:90;

«Пари Нижний Новгород» — УНИКС — 67:87.

По итогам сегодняшнего игрового дня турнирную таблицу Единой лиги в сезоне-2024/2025 возглавил УНИКС. На счету казанцев 25 побед при пяти поражениях в 30 матчах. Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» располагаются ниже — у обоих коллективов по 24 победы при пяти поражениях в 29 играх.