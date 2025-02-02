Выражение лица Андреаса Пистиолиса в концовке матча ЦСКА — «Зенит»

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис был безэмоционален, наблюдая за концовкой встречи между его подопечными и санкт-петербургским «Зенитом». Матч завершился со счётом 79:66 в пользу сине-бело-голубых.

Фото: Кадр из трансляции

Лучшим игроком в составе армейцев стал Мело Тримбл, на счету которого 21 очко, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и пять потерь.

Наибольшую результативность в составе санкт-петербургского клуба продемонстрировал Трент Фрейзер, набравший 27 очков, сделавший две передачи и два перехвата. У вернувшегося в российский чемпионат Алексея Шведа девять очков (один реализованный трёхочковый бросок при шести попытках), два подбора, шесть передач, один перехват при четырёх потерях.

У вернувшегося в российский чемпионат Алексея Шведа девять очков (один реализованный трёхочковый бросок при шести попытках), два подбора, шесть передач, один перехват при четырёх потерях.