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Выражение лица Андреаса Пистиолиса в концовке матча ЦСКА — «Зенит»

Выражение лица Андреаса Пистиолиса в концовке матча ЦСКА — «Зенит»
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Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис был безэмоционален, наблюдая за концовкой встречи между его подопечными и санкт-петербургским «Зенитом». Матч завершился со счётом 79:66 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

Фото: Кадр из трансляции

Лучшим игроком в составе армейцев стал Мело Тримбл, на счету которого 21 очко, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и пять потерь.

Наибольшую результативность в составе санкт-петербургского клуба продемонстрировал Трент Фрейзер, набравший 27 очков, сделавший две передачи и два перехвата. У вернувшегося в российский чемпионат Алексея Шведа девять очков (один реализованный трёхочковый бросок при шести попытках), два подбора, шесть передач, один перехват при четырёх потерях.

У вернувшегося в российский чемпионат Алексея Шведа девять очков (один реализованный трёхочковый бросок при шести попытках), два подбора, шесть передач, один перехват при четырёх потерях.

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