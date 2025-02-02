Дюрант был ошеломлён новостью об обмене Дончича и Дэвиса во время матча с «Портлендом»

36-летний лидер и тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант был ошеломлён, узнав во время матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» о сделке по обмену между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», главными лицами которой станут Лука Дончич и Энтони Дэвис.

В ночь на 2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен игроками. По информации источника, кроме Дончича, в столицу штата Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.