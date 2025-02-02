«Это безумие. Луку считали неприкасаемым». Девин Букер — об обмене Дэвиса и Дончича

28-летний атакующий защитник «Финикс Санз» американец Девин Букер прокомментировал новость о сделке по обмену между техасским «Даллас Маверикс» и калифорнийским «Лос-Анджелес Лейкерс», главными лицами которой станут Лука Дончич и Энтони Дэвис.

«Это безумие, чувак. Я действительно не знаю, что сказать. Лука — парень, которого все называли неприкасаемым и не подлежащим обмену. НБА снова разрушает мифы. Это бизнес. [Если ты игрок НБА, то] Не думай, что находишься в безопасности», — приводит слова Букера репортёр Дуэйн Рэнкин в своём аккаунт в X (ранее Twitter).

В ночь на 2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен игроками. По информации источника, кроме Дончича, в столицу штата Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.