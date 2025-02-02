Инсайдер назвал потенциальную дату дебюта Луки Дончича в составе «Лос-Анджелес Лейкерс»

Известный и авторитетный американский инсайдер Марк Стейн сообщил на своей странице в социальных сетях, что 25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич может дебютировать в составе калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» уже 9 февраля в матче с «Индианой Пэйсерс».

Сегодня, 2 февраля, журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.