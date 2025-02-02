Фанаты «Далласа» начали оставлять рядом с домашней ареной цветы в ответ на уход Дончича

Болельщики техасской команды «Даллас Маверикс» в ответ на переход 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» начали оставлять рядом с домашней ареной клуба «Американ Эйрлайнс-центр» цветы и пиво.

Фото: Аккаунт WFAA в X (ранее Twitter)

Сегодня, 2 февраля, журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.