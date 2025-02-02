Сергей Елевич: Алексей Швед прибавил в мудрости. В игре с ЦСКА не тянул одеяло на себя

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о выступлении 36-летнего разыгрывающего защитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Шведа в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 79:66 в пользу сине-бело-голубых.

— Как вам игра Шведа? Это был его первый серьёзный матч после возвращения в Россию…

— Он прибавил в мудрости. Отдавал сегодня очень хорошие передачи, хоть и не все доходили. Алексей делал всё возможное, не тянул на себя одеяло даже в тех моментах, где мог обыграть. Очень вовремя перестраивался, что самое главное, — приводит слова Сергея Елевича портал «Матч ТВ».