Сергей Елевич: Алексей Швед прибавил в мудрости. В игре с ЦСКА не тянул одеяло на себя
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о выступлении 36-летнего разыгрывающего защитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Шведа в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 79:66 в пользу сине-бело-голубых.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов
— Как вам игра Шведа? Это был его первый серьёзный матч после возвращения в Россию…
— Он прибавил в мудрости. Отдавал сегодня очень хорошие передачи, хоть и не все доходили. Алексей делал всё возможное, не тянул на себя одеяло даже в тех моментах, где мог обыграть. Очень вовремя перестраивался, что самое главное, — приводит слова Сергея Елевича портал «Матч ТВ».
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