Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Елевич: Алексей Швед прибавил в мудрости. В игре с ЦСКА не тянул одеяло на себя

Сергей Елевич: Алексей Швед прибавил в мудрости. В игре с ЦСКА не тянул одеяло на себя
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о выступлении 36-летнего разыгрывающего защитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Шведа в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 79:66 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

— Как вам игра Шведа? Это был его первый серьёзный матч после возвращения в Россию…
— Он прибавил в мудрости. Отдавал сегодня очень хорошие передачи, хоть и не все доходили. Алексей делал всё возможное, не тянул на себя одеяло даже в тех моментах, где мог обыграть. Очень вовремя перестраивался, что самое главное, — приводит слова Сергея Елевича портал «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Зенит» со Шведом вынудил тренера ЦСКА наблюдать за игрой с каменным лицом
«Зенит» со Шведом вынудил тренера ЦСКА наблюдать за игрой с каменным лицом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android