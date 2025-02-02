Илона Корстин: противостояние ЦСКА и «Зенита» — это классика российского баскетбола

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о матче «Зенита» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 79:66 в пользу сине-бело-голубых.

«Противостояние ЦСКА и «Зенита» — это классика российского баскетбола. Это та вывеска и те матчи, которые все болельщики ждут с нетерпением. Хочу отметить сегодня полный зал «Мегаспорта». Более 10 тысяч болельщиков создавали невероятную атмосферу на матче.

По игре сегодня «Зенит» был сильнее. Вышли с большой мотивацией — собранные, настроенные. У ЦСКА сегодня игра не сложилась так, как они планировали. Не хватило очков Аврамовича и Астапковича. Мело Тримбл делал всё, что мог, но ему не хватило поддержки партнёров, которые бы принесли команде дополнительные очки. Эти матчи всегда вызывают особый интерес.

Было интересно посмотреть, как в этом противостоянии себя проявит Алексей Швед. Могу сказать, что он принёс сегодня важные очки своей команде, отдавал отличные передачи, но для идеальной формы ему ещё немного нужно немного времени. Матч был интересный, я надеюсь, все болельщики получили удовольствие от баскетбола», — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».