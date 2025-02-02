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Звезда НФЛ отреагировал на переход Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс»

29-летний звёздный игрок, выступающий на позиции квотербека, команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс отреагировал на новость об обмене звёздного защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича и форварда Энтони Дэвиса из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Подожди что? Я разбит», — написал Махоумс на своей странице в социальных сетях.

Патрик является фанатом «Далласа» и, в частности Луки Дончича. Игрок НФЛ также часто посещает матчи команды.

Сегодня, 2 февраля, авторитетный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.