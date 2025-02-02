Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Велимир Перасович объяснял, благодаря чему УНИКСу удалось победить «Пари НН»

Велимир Перасович объяснял, благодаря чему УНИКСу удалось победить «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче с «Пари Нижний Новгород». Казанцы одержали верх со счётом 87:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
67 : 87
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 17, Хоменко - 11, Антипов - 11, Вольхин - 7, Бабурин - 7, Чадов - 6, Наталл - 3, Зоткин - 3, Захаров - 2, Семенченко, Шилохвостов
УНИКС: Тэйлор - 17, Найт - 14, Д. Кулагин - 11, Лопатин - 11, Акун-Пёрселл - 9, Рейнольдс - 9, Комолов - 8, Бако - 5, Платунов - 3, Торопов, Илюк, Стуленков

«Прежде всего, я рад победе, потому что в Нижнем Новгороде всегда сложно выигрывать. Мы встречались с командой, которая недавно обошла «Локомотив», несмотря на отсутствие двух важных игроков. Сегодня у соперников был отличный старт. Они начали матч с большой энергией и показали хорошую реализацию бросков, поэтому нам пришлось серьёзно потрудиться, чтобы добиться положительного результата.

В свою очередь, УНИКС вынудил «Пари НН» совершить 20 потерь, что и стало ключом к успеху. После этого мы забили много лёгких мячей и заслуженно победили. Выход на первое место [в турнирной таблице Единой лиги] важен, но это всего лишь промежуточный результат — впереди предстоит много важных матчей. Тем не менее для нас это значимое достижение. Мы упорно работали и одержали уже 14 побед подряд», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Материалы по теме
УНИКС возглавил таблицу Единой лиги, разгромив «Пари Нижний Новгород» в выездном матче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android