Велимир Перасович объяснял, благодаря чему УНИКСу удалось победить «Пари НН»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче с «Пари Нижний Новгород». Казанцы одержали верх со счётом 87:67.

«Прежде всего, я рад победе, потому что в Нижнем Новгороде всегда сложно выигрывать. Мы встречались с командой, которая недавно обошла «Локомотив», несмотря на отсутствие двух важных игроков. Сегодня у соперников был отличный старт. Они начали матч с большой энергией и показали хорошую реализацию бросков, поэтому нам пришлось серьёзно потрудиться, чтобы добиться положительного результата.

В свою очередь, УНИКС вынудил «Пари НН» совершить 20 потерь, что и стало ключом к успеху. После этого мы забили много лёгких мячей и заслуженно победили. Выход на первое место [в турнирной таблице Единой лиги] важен, но это всего лишь промежуточный результат — впереди предстоит много важных матчей. Тем не менее для нас это значимое достижение. Мы упорно работали и одержали уже 14 побед подряд», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.