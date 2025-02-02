Алексей Швед прокомментировал возвращение в Единую лигу и переход в «Зенит»

36-летней разыгрывающий защитник «Зенита» Алексей Швед прокомментировал возвращение в Единую лигу и переход в санкт-петербургский клуб.

«Классные эмоции. Мы быстро договорились с «Зенитом», буквально за 1-2 дня, поэтому никаких проблем не было. Сыграл уже два матча, я очень рад. Как отношения с Чави? С ним очень легко общаться. Он очень умный тренер, один из самых сильных в Европе, а также очень сильный психолог, поэтому с ним очень легко [найти контакт]. Хавьер очень понятно всё объясняет, никаких проблем нет, отличная атмосфера в команде, отличные тренировки. Все дружат, хороший коллектив», — сказал Швед в интервью телеграм-каналу «Время на атаку».