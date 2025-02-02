От аккаунта «Далласа» в Instagram* отписались 700 тыс. человек из-за ухода Луки Дончича

От официального аккаунта техасского клуба «Даллас Маверикс» в социальной сети Instagram* за несколько часов отписались порядка 700 тыс. пользователей в связи с уходом из клуба 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича.

Фото: Скриншот страницы клуба «Даллас Маверикс»

Фото: Скриншот страницы клуба «Даллас Маверикс»

Сегодня, 2 февраля, журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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