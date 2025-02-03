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Андреас Пистиолис признал спад в игре ЦСКА

Андреас Пистиолис признал спад в игре ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис признал спад в игре своих подопечных после встречи с «Зенитом». Победу в матче одержали сине-бело-голубые со счётом 79:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Как я реагирую на взлёты и падения команды? В первую очередь, нам нужно увидеть и понять причину. Я имею в виду, нельзя решить проблему, если ты не понимаешь, в чём [заключается] проблема, и если ты не принимаешь это как проблему. Так что надо сесть всем вместе, посмотреть кое-какие вещи и обсудить их, выявить проблему и понять, как её решить.

Это не может быть одним матчем, уже какое-то время мы играем не так хорошо, особенно — тяжёлые матчи. Если мы отнесёмся к этому поражению как к разовой ситуации, мы окажемся в очень опасном положении. Это случилось по причине, и мы должны выяснить, в чём эта причина, и исправить ситуацию, чтобы она не повторялась», — сказал Пистиолис в интервью телеграм-каналу «Время на атаку».

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