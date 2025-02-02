Генменеджер «Даллас Маверикс» объяснил решение обменять Луку Дончича на Энтони Дэвиса

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон объяснил решение обменять 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича на центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Моё мнение таково: благодаря защите выигрывают чемпионат. Поэтому переход в наш клуб центрового, играющего в обороне, и баскетболиста, входящего в чисто лучших в лиге, даёт нам больше шансов на завоевание чемпионства. Мы созданы, чтобы побеждать сейчас и в будущем», — приводит слова Харрисона портал Fadeaway World.

Сегодня, 2 февраля, журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.