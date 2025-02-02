Инсайдер: руководство «Мавс» чувствовало, что у Дончича нет желания оставаться в команде

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и известный инсайдер ESPN Тим Макмэхон объяснил, почему фронт-офис «Даллас Маверикс» пошёл на обмен 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Я могу сказать вам: «Маверикс» были крайне разочарованы постоянными проблемами Луки Дончича со здоровьем и опасались, что в этом сезоне его вес достигнет 117 кг. По их мнению, стремительный набор веса связан с травмами, которые у него были.

У руководства «Маверикс» также были серьёзные проблемы по поводу того, что должно было произойти летом, — супермаксимальное продление контракта.

Было ли это связано с выплатой гонорара $ 345 млн Дончичу, насчёт которого у них есть сомнения? Или Лука сказал, что хочет повременить, в результате чего он мог бы стать свободным агентом в 2026 году, и, возможно, они потеряют его без всякой причины? Руководство чувствовало, что у Дончича нет сильного желания оставаться в команде», — приводит слова Макмэхона портал Fadeaway World.