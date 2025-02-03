Инсайдер сообщил, планирует ли Леброн оставаться в «Лейкерс» после дедлайна обмена игроков

Североамериканский инсайдер Крис Хейнс сообщил, планирует ли четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оставаться в составе «озёрников» после дедлайна обмена игроков.

«Источники в лиге сообщили мне, что Леброн Джеймс намерен остаться в составе «Лейкерс» после дедлайна обменов 6 февраля», — написал Хейнс на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 2 февраля, журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.