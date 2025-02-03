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«Лейкерс» официально представили номер, под которым будет выступать Лука Дончич

«Лейкерс» официально представили номер, под которым будет выступать Лука Дончич
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Пресс-служба калифорнийской команды «Лос-Анджелес Лейкерс» официально сообщила, что 25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич будет выступать в составе их клуба под номером 77.

Фото: Пресс-служба «Лейкерс»

2 февраля журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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