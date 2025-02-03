Фанаты «Далласа» принесли гроб к арене клуба в знак протеста против обмена Луки Дончича

Болельщики техасского клуба «Даллас Маверикс» принесли гроб к домашней арене команды «Американ Эйрлайнс-центр» в знак протеста против обмена 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича на центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

2 февраля стало известно, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.