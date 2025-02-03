25 очков Джеймса Хардена не помогли «Клипперс» избежать поражения в матче с «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева обыграли соперника со счётом 115:108.
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
115 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 20, Дик - 18, Барнс - 15, Агбаджи - 12, Куикли - 11, Уолтер - 10, Пёлтль - 10, Буше - 9, Браун - 6, Олиник - 4, Темпл, Робинсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Зубац - 18, Портер - 17, Леонард - 14, Батюм - 11, Коффи - 8, Джонс - 8, Мэнн - 7, Хиланд, Миллер, Браун
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден, записавший на свой счёт 25 очков, пять подборов и семь передач. В составе «Торонто» самым результативным игроком стал защитник Ар Джей Барретт, который набрал 20 очков, а также сделал шесть подборов и семь передач.
В следующем матче «Торонто» сыграет с «Нью-Йорк Никс», а «Клипперс» встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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