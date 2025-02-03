25 очков Джеймса Хардена не помогли «Клипперс» избежать поражения в матче с «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева обыграли соперника со счётом 115:108.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден, записавший на свой счёт 25 очков, пять подборов и семь передач. В составе «Торонто» самым результативным игроком стал защитник Ар Джей Барретт, который набрал 20 очков, а также сделал шесть подборов и семь передач.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Нью-Йорк Никс», а «Клипперс» встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».