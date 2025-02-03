«Кливленд» с разницей +43 разгромил «Даллас» в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 144:101.
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
144 : 101
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Меррилл - 27, Мобли - 22, Гарлэнд - 17, Аллен - 14, Ньянг - 13, Джером - 12, Митчелл - 12, Леверт - 10, Страс - 9, Тайсон - 8, Томпсон
Даллас Маверикс: Харди - 21, Экзам - 14, Маршалл - 12, Келли - 12, Гримс - 11, Проспер - 10, Эдвардс - 8, Уильямс - 6, Динвидди - 5, Томпсон - 2
Самым результативным в составе победителей стал Сэм Меррилл, на счету которого 27 очков.
Лучшей результативностью в «Далласе» отметился Джейден Харди, который набрал 21 очко.
«Кливленд» продлил победную серию до четырёх матчей, а «Даллас» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «Кливленд» встретится с «Бостон Селтикс», а «Даллас» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».
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