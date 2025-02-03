«Кливленд» с разницей +43 разгромил «Даллас» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 144:101.

Самым результативным в составе победителей стал Сэм Меррилл, на счету которого 27 очков.

Лучшей результативностью в «Далласе» отметился Джейден Харди, который набрал 21 очко.

«Кливленд» продлил победную серию до четырёх матчей, а «Даллас» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «Кливленд» встретится с «Бостон Селтикс», а «Даллас» сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

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