Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» одержать победу в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Гости обыграли соперника со счётом 118:110.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт дабл-дабл: 35 очков, семь подборов и 11 передач. В составе «Филадельфии» самым результативным игроком стал разыгрывающий Тайриз Макси, который набрал 34 очка, а также сделал три подбора и шесть передач.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Кливлендом», а «Филадельфия» встретится с «Далласом».