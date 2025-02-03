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Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» одержать победу в матче с «Филадельфией»

Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» одержать победу в матче с «Филадельфией»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Гости обыграли соперника со счётом 118:110.

НБА — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 34, Ябуселе - 21, Убре - 18, Эдвардс - 12, Каунсил - 11, Джексон - 6, Лоури - 6, Бона - 2, Даутин, Нэнс
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Браун - 21, Порзингис - 18, Уайт - 17, Хозер - 12, Холидэй - 9, Хорфорд - 4, Корнет - 2, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт дабл-дабл: 35 очков, семь подборов и 11 передач. В составе «Филадельфии» самым результативным игроком стал разыгрывающий Тайриз Макси, который набрал 34 очка, а также сделал три подбора и шесть передач.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Кливлендом», а «Филадельфия» встретится с «Далласом».

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