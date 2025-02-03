В НБА произошёл очередной обмен с участием звёздного баскетболиста

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) совершат сделку, при которой 27-летний разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс перейдёт в «Сан-Антонио Спёрс», а 29-летний лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Зак Лавин отправится в «Кингз». Об этом сообщает журналист и инсайдер Шамс Чарания со ссылкой на авторитетное издание ESPN.

По информации источника, кроме Фокса, состав «Сан-Антонио» пополнит также и другой разыгрывающий «королей» Джордан Маклафлин. В «Сакраменто», в свою очередь, помимо Лавина, должен перейти защитник «Спёрс» Саид Сиссоко. Кроме того, «Кингз» три пика первого раунда драфта и три пика второго раунда.

Отмечается, что в «Буллз» перейдут Зак Коллинс, Тре Джонс, Кевин Хертер и возвращают собственный драфт-пик 2025 года.