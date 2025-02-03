30-очковый дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Мемфисом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в американском Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 132:119.

Самым результативным в составе победителей стал тяжёлый форвард Джарен Джексон, на счету которого 37 очков, пять подборов и две передачи.

Лучшей результативностью в «Милуоки» отметился лёгкий форвард Янник Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Также на счету грека семь результативных передач.

В следующем матче «Милуоки» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», а «Мемфис» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».