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Милуоки Бакс — Мемфис Гриззлиз, результат матча 3 февраля 2025, счёт 119:132, регулярный чемпионат НБА

30-очковый дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Мемфисом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в американском Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 132:119.

НБА — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 132
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 20, Лиллард - 15, Лопес - 15, Грин - 14, Принс - 13, Джексон - 5, Роллинз - 4, Коннотон - 3, Боучэмп, Трент-мл., Ливингстон, Смит, Райт, Джонсон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 37, Альдама - 23, Бейн - 22, Иди - 14, Пиппен Мл. - 9, Кеннард - 8, Уэллс - 6, Кларк - 6, Джексон - 5, Ларэвиа - 2, Хафф, Кончар

Самым результативным в составе победителей стал тяжёлый форвард Джарен Джексон, на счету которого 37 очков, пять подборов и две передачи.

Лучшей результативностью в «Милуоки» отметился лёгкий форвард Янник Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Также на счету грека семь результативных передач.

В следующем матче «Милуоки» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», а «Мемфис» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».

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