Экс-игрок НБА прилетел в Санкт-Петербург после недавнего завершения трансфера в «Зенит»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американский тяжёлый форвард Окаро Уайт прилетел в Санкт-Петербург, приземлившись в аэропорту «Пулково», после недавнего завершения трансфера в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, ранее американец заключил контракт с российским клубом, рассчитанный до конца текущего сезона Единой лиги.

Отметим, что Окаро на данный момент 32 года. На протяжении своей карьеры американский баскетболист представлял такие команды, как «Майами Хит», «Вашингтон Уизардс», «Виртус» Болонья, «Панатинаикос», УНИКС, «Локомотив-Кубань» и другие. Он является обладателем серебряных медалей Единой лиги в сезонах-2020/2021 и 2022/2023.