Результаты игрового дня НБА 3 февраля
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В ночь со 2 на 3 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день нынешнего сезона. В рамках регулярного чемпионата состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Результаты игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации 3 февраля:
«Детройт Пистонс» – «Чикаго Буллз» – 127:119;
«Кливленд Кавальерс» – «Даллас Маверикс» – 144:101;
«Торонто Рэпторс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 115:108;
«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 110:118;
«Милуоки Бакс» – «Мемфис Гриззлиз» – 119:132.
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
127 : 119
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Каннингем - 22, Дюрен - 21, Бисли - 19, Харрис - 16, Хардуэй-младший - 12, Томпсон - 12, Фонтеккио - 11, Холланд - 8, Стюарт - 4, Сассер - 2, Рид, Мур
Чикаго Буллз: Уайт - 22, Гидди - 20, Вучевич - 20, Досунму - 14, Болл - 13, Бузелис - 12, Уильямс - 11, Картер - 5, Терри - 2, Филлипс, Хортон-Такер, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
144 : 101
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Меррилл - 27, Мобли - 22, Гарлэнд - 17, Аллен - 14, Ньянг - 13, Джером - 12, Митчелл - 12, Леверт - 10, Страс - 9, Тайсон - 8, Томпсон
Даллас Маверикс: Харди - 21, Экзам - 14, Маршалл - 12, Келли - 12, Гримс - 11, Проспер - 10, Эдвардс - 8, Уильямс - 6, Динвидди - 5, Томпсон - 2, Гэффорд, Вашингтон
НБА — регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
115 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 20, Дик - 18, Барнс - 15, Агбаджи - 12, Куикли - 11, Уолтер - 10, Пёлтль - 10, Буше - 9, Браун - 6, Олиник - 4, Темпл, Робинсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Зубац - 18, Портер - 17, Леонард - 14, Батюм - 11, Коффи - 8, Джонс - 8, Мэнн - 7, Хиланд, Миллер, Браун, Пауэлл
НБА — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
110 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 34, Ябуселе - 21, Убре - 18, Эдвардс - 12, Каунсил - 11, Джексон - 6, Лоури - 6, Бона - 2, Драммонд, Даутин, Нэнс, Гордон
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Браун - 21, Порзингис - 18, Уайт - 17, Хозер - 12, Холидэй - 9, Хорфорд - 4, Корнет - 2, Притчард, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
НБА — регулярный чемпионат
03 февраля 2025, понедельник. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 132
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 20, Лиллард - 15, Лопес - 15, Грин - 14, Принс - 13, Джексон - 5, Роллинз - 4, Коннотон - 3, Боучэмп, Трент-мл., Ливингстон, Смит, Райт, Джонсон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 37, Альдама - 23, Бейн - 22, Иди - 14, Пиппен Мл. - 9, Кеннард - 8, Уэллс - 6, Кларк - 6, Джексон - 5, Ларэвиа - 2, Хафф, Кончар
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