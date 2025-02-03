Результаты игрового дня НБА 3 февраля

В ночь со 2 на 3 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день нынешнего сезона. В рамках регулярного чемпионата состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации 3 февраля:

«Детройт Пистонс» – «Чикаго Буллз» – 127:119;

«Кливленд Кавальерс» – «Даллас Маверикс» – 144:101;

«Торонто Рэпторс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 115:108;

«Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс» – 110:118;

«Милуоки Бакс» – «Мемфис Гриззлиз» – 119:132.

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