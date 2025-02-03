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Лука Дончич прилетел в Лос-Анджелес после обмена в «Лейкерс»

Лука Дончич прилетел в Лос-Анджелес после обмена в «Лейкерс»
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Словенский разыгрывающий Лука Дончич прилетел в Лос-Анджелес. Вчера, 2 февраля, стало известно, что местный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», за который Дончич выступал с 2018 года, согласовали обмен, в результате которого новой командой Луки станут «озёрники». В «Даллас», напротив, перейдёт один из лидеров «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис.

Дончич прилетел в Лос-Анджелес после обмена в «Лейкерс»:

Кроме того, сообщалось, что, помимо Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, кроме Дэвиса, перейдёт защитник Макс Кристи. Также «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE
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В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE

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