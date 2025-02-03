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Леброн обратился к Энтони Дэвису после его обмена в «Даллас»

Леброн обратился к Энтони Дэвису после его обмена в «Даллас»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал Энтони Дэвиса после его обмена в «Даллас Маверикс». Дэвис стал участником крупной сделки, в результате которой в «Лейкерс» перейдёт Лука Дончич. Кроме того, состав «озёрников» пополнят Макси Клебер и Маркиф Моррис.

«Люблю тебя, дружище! Наведи там шума! Горе на всю жизнь! Скоро увидимся», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Дэвису в настоящий момент 31 год. В нынешнем сезоне НБА на данный момент он принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, делал 11,9 подбора и 3,4 передачи.

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В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE
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В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE

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