«Я надеялся провести здесь всю карьеру». Дончич — «Далласу» после обмена в «Лейкерс»

Словенский разыгрывающий Лука Дончич поблагодарил «Даллас Маверикс» за время, которое он провёл в команде. Вчера, 2 февраля, стало известно, что между «Далласом» и «Лос-Анджелес Лейкерс» произошёл обмен, в результате которого Дончич станет игроком «озёрников».

«Дорогой Даллас, семь лет назад я приехал сюда подростком с мечтой играть в баскетбол на самом высоком уровне. Я надеялся провести здесь всю свою карьеру и стремился подарить вам чемпионство. Ваша любовь и поддержка превзошли все мои ожидания. Как молодой парень из Словении, впервые прибывший в США, я чувствовал себя в Северном Техасе как дома благодаря вам. В хорошие времена и трудные моменты, от травм до финала НБА, вы всегда были на моей стороне. Спасибо, что разделяли со мной радость лучших моментов и поддерживали, когда я особенно нуждался в этом.

Спасибо всем организациям в сообществе Далласа, с которыми я сотрудничал, за возможность внести свой вклад в вашу важную работу и поддержать тех, кому это необходимо. Начиная новый этап в моей баскетбольной карьере, я покидаю город, который всегда будет домом вдали от дома. Даллас — это особенное место, а поклонники «Маверикс» — удивительные. Спасибо вам от всего сердца», — написал Дончич на своей странице в социальных сетях.

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