Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке три россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось три россиянина и два легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Хэйден Далтон («Уралмаш»);
Антон Карданахишвили («Самара»);
Григорий Мотовилов («Астана»);
Андрей Лопатин (УНИКС);
Трент Фрейзер («Зенит»).
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Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 25 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит», у которого 24 победы и пять поражений.