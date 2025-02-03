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Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке три россиянина

Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке три россиянина
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось три россиянина и два легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Хэйден Далтон («Уралмаш»);
Антон Карданахишвили («Самара»);
Григорий Мотовилов («Астана»);
Андрей Лопатин (УНИКС);
Трент Фрейзер («Зенит»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, в активе которого 25 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, на счету которого 24 победы и пять поражений. Топ-3 замыкает «Зенит», у которого 24 победы и пять поражений.

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