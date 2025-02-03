«Безумие!» Адетокунбо — об обмене между «Лейкерс» и «Маверикс» с участием Дэвиса и Дончича

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением об обмене разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». «Даллас» в результате сделки получит форварда Энтони Дэвиса.

«Сперва подумал, что это фейковые новости. Безумие! Конечно, я много раз играл против Луки и Дэвиса и всех тех, кто фигурирует в обмене. Таков уж этот мир, в котором мы живём. Это бизнес, и нужно понимать, что никто не застрахован. Пятикратный участник первой сборной звёзд НБА, которому всего 25 лет; парень, который семь месяцев назад выводил команду в финал НБА; парень, который лидировал в лиге по количеству набранных очков; парень, занявший второе или третье место в голосовании за MVP; парень, который однажды набрал 70 с лишним очков; парень, у которого 60-трипл-даблов; парень, который знает, как играть в баскетбол… я могу продолжать и продолжать ⟨...⟩. Но я здесь не для того, чтобы говорить о Луке и о том, насколько он хорош. Думаю, все и так прекрасно знают, что он один из лучших игроков лиги», — приводит слова Адетокунбо на своей странице в социальных сетях журналист Эрик Нем.

Главные новости дня: