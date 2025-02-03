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Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Луки Дончича в «Лейкерс»

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Луки Дончича в «Лейкерс»
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Фанаты «Даллас Маверикс» эмоционально отреагировали на обмен лидера команды Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это худший момент в моей жизни. Просто нелепо. Это безумие. Мы вышли в финал НБА. Почему мы меняем лучшего игрока? Как мы могли обменять франчайзингового игрока? Мы вышли в финал НБА. У него должна быть статуя. У Дирка Новицки есть статуя, и она должна быть у Луки. Новый менеджмент ставит прибыль выше интересов фанатов. Прибыль выше фанатов. Понимаете? Они не беспокоятся о болельщиках. Их не волнует, что мы семь лет верили в Луку, верили в то, что вокруг Луки будет строиться команда. Их это не волнует. Они просто хотят заработать… заработать пару сотен миллионов. Мы вернулись к исходной точке. Просто к исходной точке», — эмоционально высказался один из болельщиков.

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»:

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