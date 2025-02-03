«Воплощение лицемерия». Отец Дончича жёстко отреагировал на обмен сына в «Лейкерс»

Саша Дончич, отец разыгрывающего Луки Дончича, дал комментарий после громкого обмена своего сына из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Этот обмен — воплощение лицемерия «Маверикс», и это лично меня задевает. Я уверен, что Лука этого совершенно не заслуживал. Я знаю, сколько он отдал и пожертвовал. Лука искренне уважал «Даллас», —сказал Дончич-старший в эфире Arena Sport TV.

Об обмене Дончича в «Лейкерс» стало известно 2 февраля. В «Даллас», напротив, перейдёт один из лидеров «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис. Кроме того, сообщалось, что, помимо Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, кроме Дэвиса, перейдёт защитник Макс Кристи. Также «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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