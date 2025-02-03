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«Шок». Комментатор в прямом эфире высказался об обмене Дончича в «Лейкерс»

«Шок». Комментатор в прямом эфире высказался об обмене Дончича в «Лейкерс»
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Комментатор, работающий на матчах «Даллас Маверикс», во время прямого эфира признался, что с трудом пытается осознать новость об обмене лидера команды Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Прошу прощения, если выгляжу сегодня усталым. Как и многие из вас, я плохо спал прошлой ночью. Мы ошеломлены, шокированы, пытаемся это пережить», — сказал комментатор в прямом эфире.

В нынешнем сезоне НБА до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Дончич прилетел в Лос-Анджелес после обмена в «Лейкерс»:

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