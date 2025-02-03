«Реал» обратился к Дончичу после его обмена из «Маверикс» в «Лейкерс»

Пресс-служба мадридского «Реала» прокомментировал переход словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». В «Реале» Лука начинал профессиональную карьеру и играл до переезда в североамериканскую лигу.

«Дорогой Лука, желаем тебе удачи и больших успехов на новом этапе твоей карьеры с «Лейкерс». В течение твоей карьеры в НБА ты уже доказал, что для тебя нет ничего невозможного. Все мадридисты гордятся тобой и будут поддерживать тебя в этом новом испытании».

В нынешнем сезоне НБА до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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