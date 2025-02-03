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Карри ответил на вопрос о победителе в громком обмене между «Лейкерс» и «Далласом»

Карри ответил на вопрос о победителе в громком обмене между «Лейкерс» и «Далласом»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос относительно недавнего обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По условиям сделки лидер «Далласа» Лука Дончич отправится к «озёрникам», а в клуб из Техаса приедет Энтони Дэвис. Кроме того, состав «Лейкерс» пополнят два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Маверикс», в свою очередь, перейдёт защитник Макс Кристи.

«Кто вышел победителем в сделке между «Лейкерс» и «Далласом»? Никто», — сказал Карри.

«Чемпионат» в настоящий момент проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые в настоящий момент происходят в НБА.

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