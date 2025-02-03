Винс Хантер ответил, что стало ключом к победе БК «Зенит» в матче с ЦСКА

Тяжёлый форвард «Зенита» Винс Хантер поделился мнением о недавнем матче команды с ЦСКА. Встреча проходила в Москве в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 79:66.

«Что стало решающим фактором? Думаю, мы просто вышли на площадку и следовали нашему плану на игру. Его мы прорабатывали всю неделю, включая задачи в обороне. Мы действительно сосредоточились на защите. У нас есть силы в нападении, чтобы не отставать от них. Нам нужно было просто сосредоточиться на защите. И именно это мы и делали на протяжении всего матча», — сказал Хантер в интервью пресс-службе «Зенита».

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