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Фанаты «Торонто» освистали гимн США на матче НБА после указа Дональда Трампа

Фанаты «Торонто» освистали гимн США на матче НБА после указа Дональда Трампа
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Часть болельщиков клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» встретила гимн США свистом во время матча регулярного чемпионата с клубом «Лос-Анджелес Клипперс». Данная акция случилась после указа президента США Дональда Трампа о таможенных пошлинах в размере 25% на некоторые товары из Канады.

Ранее аналогичные акции проходили на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, матч между «Торонто» и «Лос-Анджелесом» закончился со счётом 115:108 в пользу канадского клуба. «Рэпторс» являются единственной командой НБА из Канады.

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