Названа категоричная позиция Джимми Батлера по возможному обмену в «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер не желает переходить в «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом рассказал авторитетный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст.

По сведениям источника, Батлер уведомил руководство «воинов» о нежелании продлевать контракт с клубом. В результате переговоры по обмену между «Уорриорз» и «Хит» поставлены на паузу.

Предстоящим летом у Джимми будет возможность выйти на рынок свободных агентов. В нынешнем сезоне НБА на данный момент Батлер принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,8 передачи.

«Чемпионат» в настоящий момент проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые в настоящий момент происходят в НБА.

Джимми Батлер вступил в словесную конфронтацию: